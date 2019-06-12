"Состояние тяжелое": Бари Алибасов остается в реанимации

Продюсер Бари Алибасов остается в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную НИИ Склифосовского.

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию после того, как по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб. В результате он получил химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка.