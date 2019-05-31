Работники центра культуры и спорта пригрозили властям Советского забастовкой из-за низких зарплат

В Советском работники "Городского центра культуры и спорта" пригрозили властям забастовкой из-за низких зарплат. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили представители профсоюза учреждения.

10 июня начнет забастовку часть коллектива - 28 человек. Однако, если требования сотрудников центра культуры и спорта не будут услышаны, то к ним могут присоединиться и остальные работники. Уведомление о протесте уже направлено в администрацию Советского. Размер зарплат работников центра культуры и спорта находится на уровне МРОТ, установленного в Югре.

"Пытаемся добиться повышения зарплаты тренерам, преподавателям, потому что все тренера сидят на МРОТе. Но нас не видят и не слышат", - сообщили в профсоюзе.

Уведомление о забастовке работники учреждения направили в администрацию Советского. Отметим, что председатель профсоюзной организации Игорь Пинженин сегодня должен встретиться с главой Советского Александром Жуковым.