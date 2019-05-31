27 Сентября 2020
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снег за день до лета, 31 мая, Новый Уренгой (2019) | Фото: vk.com/nurengoy

Все стабильно! В Новом Уренгое за день до лета выпал снег

За день до лета в Новом Уренгое выпал снег. Фотографиями заснеженного города местные жители поделились в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.
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К особенностям своей погоды ямальцы относятся с юмором: "А я говорил, что лето будет малоснежным!" - написал интернет-пользователь Василий в группе "ГОРОРО | Новый Уренгой" . "Нам главное в июле на горках покататься, да чтоб пельмени за окном не испортились", - шутит подписчик Виталий.

Часть горожан отметила, что выпадание снега 31 мая стало уже традицией - город засыпало и в прошлом, и в позапрошлом году.

"Все стабильно", "Чтим традиции", - отмечают ямальцы.

снег за день до лета, 31 мая, Новый Уренгой(2019)|Фото: vk.com/nurengoy

снег, сугроб(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

снег за день до лета, 31 мая, Новый Уренгой(2019)|Фото: vk.com/nurengoy

снег, сугробы, уборка снега(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Добавим, что синоптики обещают, что уже 2 июня в Новом Уренгое потеплеет до +10.

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Все стабильно! В Новом Уренгое за день до лета выпал снег

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Теги: снег за день до лета, 31 мая, Новый Уренгой



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