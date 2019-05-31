Все стабильно! В Новом Уренгое за день до лета выпал снег

За день до лета в Новом Уренгое выпал снег. Фотографиями заснеженного города местные жители поделились в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

К особенностям своей погоды ямальцы относятся с юмором: "А я говорил, что лето будет малоснежным!" - написал интернет-пользователь Василий в группе "ГОРОРО | Новый Уренгой" . "Нам главное в июле на горках покататься, да чтоб пельмени за окном не испортились", - шутит подписчик Виталий.

Часть горожан отметила, что выпадание снега 31 мая стало уже традицией - город засыпало и в прошлом, и в позапрошлом году.

"Все стабильно", "Чтим традиции", - отмечают ямальцы.

Добавим, что синоптики обещают, что уже 2 июня в Новом Уренгое потеплеет до +10.