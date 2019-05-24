Новый инцидент с SSJ-100 "Аэрофлота" – на маршруте Шереметьево - Ижевск

ЧП с самолетом SSJ-100 "Аэрофлота", совершившим сегодня рейс по маршруту Шереметьево – Ижевск.

Telegram-канал Baza сообщил, что в московском аэропорту перед вылетом от "Суперджета" не отцепили трос заземления. Обычно такие тросы бывают металлическими и крепятся "крокодилами"-зажимами к шасси и фюзеляжу самолета, другой конец соединяется с точкой заземления на перроне.

Baza сообщает, что в этот раз трос убрали в нишу шасси (что, вероятно, не соответствует инструкции). При заходе на посадку в Ижевске во время выпуска шасси трос вылетел и начал биться о фюзеляж. Звук напугал пассажиров, а после посадки наземные службы начитали шесть пробоин в руле высоты, еще несколько ударов повредили силовую установку.

"Сейчас самолёт отстранили от полётов и отбуксировали в ангар. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия", - пишет ТГ.

Стоит отметить, что это уже третий инцидент с участием SSJ-100 за сегодня: ранее нештатная ситуация произошла на борту, летевшем из Нового Уренгоя в Уфу, заменили борт и пассажирам, вылетавшим из Якутска в Хабаровск.

5 мая в Шереметьево сгорел самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", погиб 41 человек. Расследование продолжается, у экспертов возникают вопросы и к действиям экипажа, и к наземным службам Шереметьево, и к производителю "Суперджета" – компаниям "Сухой", ОАК и "Ростех".

Между тем, в СМИ появляется информация о том, что производитель и "Аэрофлот" не могут договориться о стоимости техобслуживания и расходников, запчастей. Если они не договорятся, "Аэрофлоту" придется "приземлить" "Суперджеты". Кроме того, вопросы есть и к ОДК, поставляющей двигатели SaM146 – их не хватает, чтобы подменять выходящие у перевозчиков из строя.