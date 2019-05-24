20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области замруководителя службы судебных приставов заподозрили в получении взятки

В УФССП России по Свердловской области заместитель начальника управления подозревается в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Факт коррупции подтвердили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По данному факту управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия", - добавили в УФССП.

Добавим, что управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению противоправных действий сотрудников. Так, с начала 2019 года по результатам проверок отделом по противодействию коррупции управления возбуждено одно уголовное дело.

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В Свердловской области замруководителя службы судебных приставов заподозрили в получении взятки

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Теги: екатеринбург, уфссп, взятка, замруководителя



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