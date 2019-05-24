В Свердловской области замруководителя службы судебных приставов заподозрили в получении взятки

В УФССП России по Свердловской области заместитель начальника управления подозревается в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Факт коррупции подтвердили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По данному факту управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия", - добавили в УФССП.

Добавим, что управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению противоправных действий сотрудников. Так, с начала 2019 года по результатам проверок отделом по противодействию коррупции управления возбуждено одно уголовное дело.