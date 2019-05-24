Полковника ФСБ Черкалина задержали после показаний экс-совладельца "Югры"

Задержание начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, сообщает РБК.

По данным источников, он рассказал, что на протяжении трех лет платил офицеру за покровительство.

В задачи Черкалина "входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным", пояснил источник. По поручению полковника ФСБ его сотрудники связывались с коллегами из МВД или СКР и брали под контроль расследование дел, а иногда и препятствовали их возбуждению.

Алексей Хотин, задержание

Напомним, полковника Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

В Агентстве по страхованию вкладов заявляли, что столкнулись с редкой и масштабной схемой вывода активов из банка "Югра". В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.