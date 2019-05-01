01 Мая 2019
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Депутат Резник сорвал первомайское шествие своих сторонников в Петербурге. "Отличался неадекватным поведением"

Сегодня на первомайском шествии в Петербурге провоохранители провели задержание, передает корреспондент Накануне.RU. По неподтвержденным данным, задержали около 30 человек. В полиции эти данные пока не комментируют.

В том числе был задержан депутат Законодательного Собрания Петербурга Максим Резник, который принял участие в шествии колонны оппозиции. Как сообщает Регнум, полицейские отпустили депутата после профилактической беседы.

Другое питерское издание«Невские новости», петербургский парламентарий якобы отличился на первомайском шествии неадекватным поведением, пишет издание и делает предположение, что, возможно, депутат находился "под воздействием наркотиков": В частности он открыто призывал сторонников к провокациям, а также выкрикивал лозунги. Своими действиями он открыто нарушил правила проведения публичного мероприятия, превращая мирное шествие в митинг.

шествие, петербург, 1 мая 2019(2019)|Фото:nevnov.ru

Примечательно, что на все замечания представителей органов правопорядка депутат ЗакСа никак не реагировал. В конечном итоге агрессивное поведение привело к тому, что Резник, как и ряд его сторонников, был задержан сотрудниками полиции.

После проведения профилактической беседы и сам «герой», и его товарищи были отпущены. Тем не менее, и у активистов, и у горожан, оказавшихся невольными свидетелями неадекватного поведения парламентария, праздничное настроение оказалось изрядно подпорчено.

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Депутат Резник сорвал первомайское шествие своих сторонников в Петербурге. "Отличался неадекватным поведением"

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Теги: шествие, петербург, депутат резник, оппозиция



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