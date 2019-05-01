Интерактив от поваров московского комбината питания: школьников ЦАО научили готовить желе

Мастер-классы от профессиональных поваров комбинатов питания столицы уже стали для местных школьников привычными, передает корреспондент Накануне.RU. На этот раз специалисты научили ребят простому рецепту полезного десерта – желе, на основе яблочного, вишневого и апельсинового соков.

В конце апреля в гимназии №1529 имени А.С.Грибоедова и школе № 2124 прошли очередные кулинарные мастер-классы, организованные комбинатами питания. В режиме интерактива более 250 учеников узнали о секретах приготовления одного из самых полезных и эффектных по подаче десертов – многослойного желе. Теперь ребята смогут повторить подобный опыт уже в домашних условиях и удивить членов семьи полученными навыками.

Ну, а пока дети повторяют приготовление блюд дома, в школах и детсадах столицы контролируют все, что попадает на стол детям.

По словам главы Роспотребнадзора Елены Андреевой, недавно поступило несколько нововведений, позволяющих поставлять еще более качественное питание в образовательные учреждения. «Если говорить о контроле всей продукции, которая сегодня поступает, то мы теперь еженедельно обязали СРО, то есть всех организаторов питания в Москве, проверять всю молочнокислую скоропортящуюся продукцию на микробиологические показатели. То есть они это делали и раньше, но у них не было системы в отборе. А теперь это железно – мы им определили кратность, и они это будут делать раз в неделю по блоку всей молочнокислой линии», – заявила эксперт.