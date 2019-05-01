В России появятся новые дорожные знаки: выделенная полоса трамвая, диагональный пешеходный переход

С 1 мая в России появятся новые дорожные знаки, а старые - уменьшатся. Из новых вскоре россиянам предстоит увидеть знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные: например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

Минимально допустимый размер знаков уменьшится с 60 до 40 сантиметров по одной стороне. Это нововведение связано с тем, что из-за большого размера знаки часто перекрывают друг друга, ограничивают видимость зданий и тем самым засоряют городскую среду и мешают водителям ориентироваться, передает РИА Новости.

Устанавливать уменьшенные знаки можно будет только на нескоростных улицах, в центре города или кварталах исторической застройки. Их появление должно улучшить внешний облик улиц.

На автотрассах размер знаков останется прежним.