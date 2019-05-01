Тагильские куранты - заводской гудок

Уралвагонзавод рассказал о многолетней традиции заводских гудков. Гудок – это символ Уралвагонзавода и всего Дзержинского района, отмечают на предприятии. По нему тагильчане сверяют часы. Гудок подается с теплоэлектроцентали Уралвагонзавода.

Заводские гудки появились во второй половине XIX столетия и стали своего рода символом промышленной революции. Гудки находились на заводах и фабриках и оповещали рабочих, у которых не было ни часов, ни радио и узнать точное время им было неоткуда, о начале и конце рабочего дня. Жили рабочие обычно неподалеку от завода или фабрики, Для подачи сигнала использовались паровые гудки, аналогичные паровозным, но значительно большего размера, которые устанавливались на крышах заводских котельных. Иногда размещалось несколько гудков.

"Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы" - именно со звука гудка начинается роман Максима Горького "Мать", действие которого происходит в начале XX века.

Начиная с 1950-х годов заводские гудки стали постепенно стихать. Например, в 1957 году вышел приказ о запрете использования заводских гудков в Минске. В 1960-х годах в СССР началась кампания по борьбе с шумом, заводские гудки повсеместно прекратили использовать. Многие из них были впоследствии демонтированы, некоторые остались на крышах старых цехов, а некоторые заняли почетное место в музейных экспозициях. Но на некоторых предприятиях сохранились действующие гудки. Один из них – гудок Уралвагонзавода.

Впервые уралвагонзаводцы услышали гудок 1 сентября 1936 года. Об этом есть публикация в заводской многотиражке:

№204 (943) от 2 сентября 1936 года

Заводской гудок

Вчера, для оповещения рабочих завода о начале и окончании работы, начали подавать гудок с теплоэлектроцентрали.

Первый продолжительный гудок подается в 7 час. 30 мин утра. Он оповещает о подготовке к началу работы первой смены. Второй гудок означает конец работы третьей и о начале работы первой смены (два коротких гудка). Этот гудок подается в 8 часов утра. Окончание работы первой смены и начало работы второй – оповещается сигнальным гудком в 4 дня. Последний гудок подается в 12 часов ночи, предупреждающий об окончании работы второй смены и начале работы – 3 смены.

Оповещение на обеденный перерыв производится местными цеховыми сиренами.

22 апреля 1939 года (80 лет назад!) был установлен новый порядок подачи заводских гудков.

Из книги "Мы – с Вагонки"

(Авторы Борис Телков, Оксана Исупова)

"По воспоминаниям старожилов, в далекие 1950-е гудели почти все заводы города. На разные голоса.

На Вагонке первым подавал голос Северный поселок. Не тоненько, но и не сильно. Потом начинал гудеть Уралвагонзавод – солидно, басом. И только когда Вагонка "отстреливалась", становилось слышно, как гудит НТМК и какие-то еще совсем хлипкие голоса. И так с перерывом в полчаса до 8.00.

В 1960-х годах прокатилась волна обсуждений на тему, что пора прекращать заводские гудки. Дескать, эта традиция устарела. На Вагонке прошел народный референдум, и все жители района единогласно проголосовали за то, чтобы оставить гудок. На сегодняшний день, не исключено, что вагончане – единственные в России, кто встает по утрам по заводскому гудку.

- Уже второй раз прогудело, а ты все еще в постели! Марш в школу! – кричала мама, сдергивая одеяло с нерадивого сына.

Третий гудок – это уже восемь утра. В школу дети ходили по заводским гудкам. Особенно оглушительно и как-то безнадежно всеобъемлюще гудело зимним утром, когда за оледенелым окном зловеще притаилась темнота и трескучий мороз градусов за 30. Именно "под", а не 30, когда в школу можно не ходить – тогда гудок звучал как сказочная труба.

Окончание рабочей смены тоже отмечалось гудком. Полпятого. Дети спешно заканчивали игры, ибо знали, что где-то через час придут родители с работы и надо быть готовыми к их приходу: сделать уроки и скрыть следы преступления. Улицы и поляны пустели.

Даже коровы в окрестных поселках жили по гудку! К первому гудку хозяйки их выгоняли, а с последним встречали стадо на окраине поселка".

Бывает, что заводской гудок провожает руководителей Уралвагонзавода в последний путь.

Гудок Уралвагонзавода хотели отменить два раза. Первый раз – в 1950-е - потому что многим он напоминал о тяготах Великой Отечественной войны. Второй раз – в 1990-е – из-за сложной финансовой ситуации в стране и на предприятии. Но оба раза заводчане большинством голосов отстояли свой символ. Ведь гудок задает району ритм жизни, дает понять, что предприятие стабильно работает, а значит, живет и район.

Сегодня гудок подается три раза утром – в 7.00, 7.30 и 8.00 и по окончании первой смены в 16.30.

Гудок подают с крыши теплоэлектроцентрали Уралвагонзавода. А чтобы он звучал своевременно, к нему приставлен машинист. В назначенный час он открывает паровую задвижку, и слышен мощный "голос". Используя технический прогресс, можно было совершенствовать этот механизм, но решили все оставить в первозданном виде, сохранив тем самым традицию и историческую ценность заводского гудка. Машинисты говорят о своей работе так:

"Очень много эмоций я ощущаю. Ведь я людей вроде как заставляю работать и отпускаю с работы".

"Когда подаю гудок, вкладываю большие чувства в это дело. То же самое, что по Красной площади маршировать. Большой патриотический подъем!"

Гудок Уралвагонзавода звучит каждый рабочий день. Конечно, бывают случаи, когда необходимо произвести ремонт трубопровода или задвижки, – тогда он не подается. Но более, чем на три дня, ремонты обычно не затягиваются. Правда в таких случаях жители района сразу начинают волноваться, звонить, спрашивать, что случилось, почему нет гудка. Все знают, что гудок – это "дыхание" ТЭЦ , а потому волнуются: не случилось ли чего с "сердцем" района.

Теплоэлектроцентраль - важнейшее подразделение Уралвагонзавода. От ее бесперебойной деятельности зависит не только работа цехов и отделов, но и повседневная жизнь и комфорт всего Дзержинского района. На объекте сконцентрировано энергообеспечение, распределительные функции, касающиеся электричества, тепла и горячей воды. Поэтому ТЭЦ работает в круглосуточном режиме, а выходные и праздники пытаются использовать как ремонтные дни.

По признанию работников ТЭЦ, для них тепло и горячая вода - личная ответственность, ведь многие из них самих и их родных живут в Дзержинском районе.

Нижнетагильцы делятся своим ощущением, что значит для них заводской гудок

"Для меня гудок ассоциируется с радостью. Это пошло из детства. Если в конце дня прогудел гудок – это значит, что мама оканчивает работу, что скоро она заберет меня из детского садика и мы вместе пойдем домой".

"Когда учился, ходил по гудку в школу. Очень удобно было ориентироваться во времени: прогудело два раза, значит 7.30, пора выходить из дома. А если бежишь и прогудело три раза, то это уже опасно: восемь утра и ты опоздал. А еще здорово было, когда тебе ко второму или третьему уроку или вообще каникулы: лежишь и слышишь – гудок гудит. А тебе никуда идти не надо. Такой радостный звук!"

"Гудок – это наша жизнь. Я с ним родилась, с ним живу. А главное воспоминание из детства: гудит - и в садик пора, а так неохота!".

"Когда я работал на Уралвагонзаводе, то было очень удобно ориентироваться по гудку. Всегда знаешь, вовремя ли ты идешь на работу. Прогудело семь, значит, пора выходить из дома, а то опоздаешь. А когда вышел на пенсию, то непередаваемые ощущения: гудит, все бегут на работу, а тебе никуда не надо!"

"В школьном детстве гудок для нас много значил: если прогудело полпятого, то, значит, скоро родители придут домой. Быстро прибираешься или бежишь домой с прогулки и садишься за уроки"

Заводские гудки на предприятиях России

В России осталось немного предприятий, где до сих пор подаются заводские гудки. Но на некоторых предприятиях заводские гудки получают свое второе рождение.

Так, например, в 2008 году в ОАО "Надеждинский металлургический завод" в Серове по просьбам ветеранов предприятия было принято решение возродить заводской гудок. Сегодня у него другое назначение - напомнить молодежи о традициях предприятия с вековой историей. Он подается каждый день в 12.00.

В 2014 году был возрожден заводской гудок на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В 2016 году в Уфимском моторостроительном производственном объединении впервые после многолетнего перерыва о начале рабочей смены возвестил заводской гудок. Принимая решение о возрождении гудка, руководство шло навстречу пожеланиям ветеранов объединения, которые не раз обращались с такой просьбой. На предприятии считают, что возобновление традиции послужит сплочению коллектива, укрепит корпоративный дух и дисциплину.

Гудки на предприятиях корпорации УВЗ

На "Электромашине" гудок работал со времени эвакуации завода из Москвы в Челябинск (с осени 1941 года). Прекратил он работу в начале 1960-х годов.

Был заводской гудок и на "Омсктрансмаше". Гудок давал знать о начале и окончании смены и о начале забастовки рабочих. В 1970 году подлинный гудок завода был отдан в музей Революции в г. Москве. А в музей завода был помещен дубликат.

Сегодня заводских гудков на предприятиях УВЗ не осталось. Гудок Уралвагонзавода – единственный в корпорации.