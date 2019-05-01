01 Мая 2019
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Экономика В России

"Думающий о стране" Мираторг уличили в производстве некачественных продуктов

Компанию "Мираторг", руководитель которой Виктор Линник накануне выступил с резкими заявлениями о необходимости запрета ввоза в Россию продуктов из Европы, уличили в производстве некачественной продукции.
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Напомним, Линник заявил: "Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы".

Ранее несколько производителей мясной продукции, включая и Мираторг, вынесли инициативу о запрете ввоза европейских сыров и хамона гражданами России для личного использования.

"Только в 2018-м году предприятия, входящие в агрохолдинг "Мираторг", получили от Роспотребнадзора десятки штрафов: за бактерии стафилококка в продукции, за использование подкарантинного питания (животных кормят запрещённой продукцией, а потом это мясо попадает к вам на стол). А ещё антисанитарию и хранение отходов рядом с готовыми продуктами. А в прошлом году "Росконтроль" нашел в бёдрах цыплят Мираторга антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций солей. Последнее колят, чтобы увеличить вес продуктов", - пишет канал Baza.

На сайте "Росконтроля" можно найти информацию о нескольких наименованиях продукции Мираторг, которые не рекомендованы для покупки. В частности, недостаточно хорошими считаются голени цыплят-бройлеров, домашние котлеты и наггетсы с сыром. Нарушения связаны с обсемененностью продуктов микробами, не соответствии состава, наличии антимикробных химикатов.

(2019)|Фото: roscontrol.com

В соцсетях также развернулась кампания против Мираторга, которого призывают заняться улучшением своей продукции, а не уничтожением конкурентов через запретительные инициативы.

Добавим, как ранее сообщало , Мираторг получает крупные государственные субсидии, Виктор Линник входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов российского сегмента Forbes c состоянием в $800 млн. Компания братьев Линников Agromir LTD числится за кипрским офшором.

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"Думающий о стране" Мираторг уличили в производстве некачественных продуктов

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Теги: мираторг, запрет, хамон, пармезан



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