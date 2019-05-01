Подъем с переворотом. В Венесуэле провалилась очередная попытка госпереворота

В Венесуэле провалилась очередная попытка госпереворота. Об этом в своем Twitter сообщил президент республики Николас Мадуро. Он выложил запись трансляции своего обращения к нации, в которой горячо поблагодарил своих сторонников и "весь народ Венесуэлы, который продемонстрировал, как высоко ценит порядок и закон".

#EnVivo 📹 | Mensaje al pueblo venezolano y al mundo, ante la nueva arremetida contra la Paz de la Patria. https://t.co/hS22rnPQjm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 мая 2019 г.

Накануне, напомним, лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода" по свержению Мадуро. "Народ Венесуэлы положит конец узурпации. В этот момент я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных Сил, начиная заключительный этап операции "Свобода", - говорится в сообщении Гуаидо. По его мнению, конец узурпации необратим, и национальная армия Венесуэлы "приняла верное решение".

На улицу вышли и сторонники Мадуро

В результате столкновений в Каракасе пострадали более 70 человек. У 43 из них травмы от попадания резиновых пуль, у двоих - огнестрельные ранения.

В числе раненых оказались пятеро военных, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Между тем, в организации переворота традиционно обвинили президента США Дональда Трампа. Президент Боливии Эво Моралес написал в своем Twitter, что Трамп снова потерпел неудачу в проведении переворота. "К сожалению, некоторые правительства ошибаются и поддерживают (действия Гуаидо). Мы всегда должны ставить на суверенитет и мир; Венесуэльский народ твердо продемонстрировал, что это их путь. Мы поддержим любые поднятые инициативы по диалогу", - отметил Моралес.

Nuevamente fracasó Trump en su ofensiva golpista. Lamentablemente algunos gobiernos se equivocan y lo apoyan. Hay que apostar siempre por la soberanía y la paz; el pueblo venezolano demostró con firmeza que ese es su camino. Apoyaremos toda iniciativa de diálogo que se plantee. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 мая 2019 г.

США между тем отозвали свои авиакомпании из Венесуэлы и запретили полеты в небе над республикой ниже 260 тысяч футов. Федеральное управление гражданской авиации Штатов объявило, что авиаперевозчиков и частных пилотов призвали соблюдать это требование. Покинуть республику предписано в ближайшие 48 часов.

Штаты рассматривают военный вариант решения кризиса. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "не стоит заблуждаться - если президент выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, чтобы достичь нужного результата".