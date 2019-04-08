09 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге прооперируют девушку, дважды сбитую пьяной женщиной-водителем

Девушку, дважды сбитую пьяной автомобилисткой в Свердловской области, готовят к операции в Екатеринбурге, сообщили местные СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл в ночь на 6 апреля. 34-летняя водительница автомобиля "Ниссан Жук" первый раз наехала на двух 17-летних пешеходов, а потом повторила "манёвр", когда ехала обратно. У одной из пешеходов — перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма, у другой — компрессионный перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. Обе находятся в реанимации.

Белоярск, Ниссан, ДТП(2019)|Фото: гибдд.рф

Как передаёт ОТВ, одну из девушек доставили в областной центр из посёлка Белоярского, где и произошло ДТП.

В свою очередь, пресс-служба регионального ГСУ СКР сообщила о принятом к производству уголовном деле по факту произошедшего.

"Инициирован вопрос об изъятии из органов полиции уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, предусматривающей вплоть до 4 лет лишения свободы. Ходатайство следствия удовлетворено", — говорится в сообщении.

В настоящее время, по информации пресс-службы СК, выясняются все обстоятельства инцидента, допрашиваются свидетели.

По некоторым данным, виновница аварии приходится супругой экс-полицейскому.

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В Екатеринбурге прооперируют девушку, дважды сбитую пьяной женщиной-водителем

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Теги: Екатеринбург, Белоярский, инцидент, ДТП, операция



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