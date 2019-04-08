Власти Свердловской области решили продать "Фарфор Сысерти", в который инвестировали более 150 миллионов. За 2,8 миллиона

Власти Свердловской области решили выставить на продажу 100% долю региона в ООО "Уральский фарфор". В настоящее время организация имеет два фирменных магазина в центре города – на пр. Ленина, 22 и по ул. Малышева, 41, а также интернет-магазин. Как сообщается на сайте МУГИСО, начальная стоимость 2,8 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Фарфор Сысерти" относится к предприятиям народно-художественных промыслов России. В настоящее время разрабатывается стратегия обновления предприятия, которое готовится выйти на новый технологический уровень и создавать современные коллекции, сохранив при этом теплоту, присущую созданным руками изделиям, и традиции росписи", - сообщается в документе.

Аукцион пройдёт 13 мая 2019 года.

"Предприятие успешно миновало банкротство и становится на ноги. Как минимум, будет проведена модернизация, также рассматривается проект строительства нового завода", – сообщал ранее директор завода "Фарфор Сысерти" Александр Трофимов.

Напомним, область начала участвовать в судьбе завода в 2015 году, когда предприятие, принадлежавшее Екатеринбургской епархии, балансировало на предбанкротной черте. Церковь тогда отписала половину акций в пользу МУГИСО. Завод выпустил несколько знаковых коллекций, в том числе для индустриальной биеннале, серии "Конструктивизм", "Уральский рок", "Свердловск", картины уральских художников, коллекционные фигурки футболистов к Чемпионату мира, специальные сувениры для ХК "Автомобилист". В 2017 году было принято решение инвестировать в "Фарфор" 152 млн руб. В 2018 году область сообщила, что предприятие завершило финансовое оздоровление.