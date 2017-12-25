"Фарфор Сысерти", чье дело о банкротстве рассматривает арбитраж, выпустил эксклюзивную серию для ХК "Автомобилист"

"Фарфор Сысерти", чье дело о банкротстве в настоящее время рассматривается в Арбитражном суде Свердловской области, изготовил эксклюзивную серию изделий для хоккейного клуба "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, серия уже поступила в продажу. Сегодня можно приобрести брендированные фляжки, фарфоровые пивные кружки и чайные чашки с символикой "Автомобилиста". Серия лимитирована и продаётся только в фирменных магазинах хоккейного клуба.

Идея выпуска брендированных фарфоровых изделий для болельщиков свердловского хоккея возникла у Корпорации развития Среднего Урала и хоккейного клуба "Автомобилист". На предприятии "Фарфор Сысерти" моментально откликнулись на предложение и реализовали проект, дальнейшее развитие которого зависит от потребительского интереса.

"Очень рад, что появилась такая брендированная серия фарфоровых изделий, про которую можно с гордостью сказать: "Сделано на Урале!". "Фарфор Сысерти" – культурная ценность региона, "Автомобилист" – наша спортивная гордость", - отметил гендиректор КРСУ Сергей Киселев.

Любопытно, как ранее сообщало Накануне.RU, в настоящее время свердловский арбитраж рассматривает дело о банкротстве "Фарфора Сысерти". Истцом выступила инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. После того, как в суд были представлены дополнительные документы, было вынесено определение о принятии заявления к рассмотрению. Согласно материалам дела, сумма долга составляла более 71,4 млн руб. Позже стало известно, что "Фарфор Сысерти" погасил часть долга и хочет пойти на мировую. Следующее заседание по делу состоится уже в следующем году - 18 января.

Добавим, в предбанкротном состоянии предприятие находилось два года назад. Позже областные власти заявили о старте "перезагрузки" предприятия. Было анонсировано коренное техперевооружение завода.

Как уточнили в департаменте информполитики, предприятию уже оказывается региональная поддержка. По поручению Евгения Куйвашева реализуется план выхода предприятия из кризиса: погашается задолженность, сохраняются рабочие места, расширяется ассортимент. В этом году планируется включить новые виды продукции завода в региональный и федеральный реестры народных художественных промыслов.

Добавим также, ранее стало известно, что "Фарфор Сысерти" изготовит фигурки футболистов сборных к ЧМ-2018.