На Белоярском водохранилище продолжаются поиски утонувшего вместе со снегоходом мужчины

На Белоярском водохранилище в Заречном продолжаются поиски мужчины, утонувшего 31 марта.

Напомним, инцидент произошел в районе лодочной станции "Удача": двое мужчин катались на снегоходе, провалились под лед и утонули. Один погибший уже обнаружен спасателями.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня поиски продолжились, в операции задействованы четыре плавсредства и 45 человек. Береговую линию обследуют как в пешем порядке, так и с воды. Обследование акватории осуществляется на лодках и катерах.

Как добавили в ведомстве, вечером 1 апреля спасатели с помощью эхолотов обнаружили утонувший снегоход. Он находился на глубине около 8-ми метров.

Обстоятельства гибели мужчин устанавливает Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.