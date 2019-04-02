02 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

На Белоярском водохранилище продолжаются поиски утонувшего вместе со снегоходом мужчины

На Белоярском водохранилище в Заречном продолжаются поиски мужчины, утонувшего 31 марта.

Напомним, инцидент произошел в районе лодочной станции "Удача": двое мужчин катались на снегоходе, провалились под лед и утонули. Один погибший уже обнаружен спасателями.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня поиски продолжились, в операции задействованы четыре плавсредства и 45 человек. Береговую линию обследуют как в пешем порядке, так и с воды. Обследование акватории осуществляется на лодках и катерах.

поисковая операция на Белоярском водохранилище(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как добавили в ведомстве, вечером 1 апреля спасатели с помощью эхолотов обнаружили утонувший снегоход. Он находился на глубине около 8-ми метров.

Обстоятельства гибели мужчин устанавливает Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

поисковая операция на Белоярском водохранилище(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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На Белоярском водохранилище продолжаются поиски утонувшего вместе со снегоходом мужчины

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Теги: снегоход, поиски, водохранилище



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