Минфин США отчитался, что Дерипаска потерял контроль над своими бизнесами

10 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России За рубежом

Минфин США отчитался, что Дерипаска потерял контроль над своими бизнесами

Российский олигарх Олег Дерипаска потерял контроль над компаниями "Русал", En+ и "Евросибэнерго" - даже если собрать все акции, рассеянные среди членов семьи бизнесмена, контрольный пакет не соберется. С таким заявлением в Конгрессе США выступил глава минфина Штатов Стивен Мнучин.
Читайте также:

Напомним, Дерипаске пришлось расстаться с крупным пакетом своих компаний из-за санкций США, которые с апреля 2018 года серьезно осложнили их работу. Санкции были сняты в январе 2019, несмотря на сопротивление части сенаторов и членов Палаты представителей. При этом власти США оставили в силе все ограничительные меры в отношении самого Дерипаски. Сообщалось, что эта сделка "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов за счет списания долгов.

"Олег Дерипаска и связанные с ним физические и юридические лица владеют 45% акций и имеют 35% голосов", - сказал Мнучин во вторник на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Он уточнил, что некоторые акции компании были переданы детям предпринимателя при разводе. Министр финансов подчеркнул, что Дерипаска был "юридически обязан" сделать это, передает Интерфакс.

Напомним, несовершеннолетние дети Олега Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой Петр (17лет) и Мария (15 лет) через трастовый фонд владеют 3,4% акций компании En+. Из проспекта к IPO следовало, что Полина получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу, следует из отчета холдинговой компании, порядка 3,4% акций находились у фондов Eclipse Star Holdings и Orandy Capital, которые принадлежат детям Дерипаски. По этим акциям дети Дерипаски успели получить дивиденды после IPO компании, которое состоялось в ноябре 2017 г., и до введения против нее американских санкций в апреле 2018 г. Дивиденды в сумме составили около $7 млн. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже, пакет в 3,42% оценивается в $198 млн.

О разводе Дерипаски и Юмашевой стало известно в марте 2019, хотя сам факт разрыва брака относится к 2018 или 2017 году. Полина – дочь Валентина Юмашева, супруга Татьяны Дьяченко, дочери Бориса Ельцина.

При этом Стивен Мнучин заверил законодателей, что предприниматель и члены его семьи не владеют контрольным пакетом акций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минфин США отчитался, что Дерипаска потерял контроль над своими бизнесами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стивен мнучин, олег дерипаска, бизнес, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 482

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети