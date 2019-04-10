Минфин США отчитался, что Дерипаска потерял контроль над своими бизнесами

Российский олигарх Олег Дерипаска потерял контроль над компаниями "Русал", En+ и "Евросибэнерго" - даже если собрать все акции, рассеянные среди членов семьи бизнесмена, контрольный пакет не соберется. С таким заявлением в Конгрессе США выступил глава минфина Штатов Стивен Мнучин.

Напомним, Дерипаске пришлось расстаться с крупным пакетом своих компаний из-за санкций США, которые с апреля 2018 года серьезно осложнили их работу. Санкции были сняты в январе 2019, несмотря на сопротивление части сенаторов и членов Палаты представителей. При этом власти США оставили в силе все ограничительные меры в отношении самого Дерипаски. Сообщалось, что эта сделка "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов за счет списания долгов.

"Олег Дерипаска и связанные с ним физические и юридические лица владеют 45% акций и имеют 35% голосов", - сказал Мнучин во вторник на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Он уточнил, что некоторые акции компании были переданы детям предпринимателя при разводе. Министр финансов подчеркнул, что Дерипаска был "юридически обязан" сделать это, передает Интерфакс.

Напомним, несовершеннолетние дети Олега Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой Петр (17лет) и Мария (15 лет) через трастовый фонд владеют 3,4% акций компании En+. Из проспекта к IPO следовало, что Полина получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу, следует из отчета холдинговой компании, порядка 3,4% акций находились у фондов Eclipse Star Holdings и Orandy Capital, которые принадлежат детям Дерипаски. По этим акциям дети Дерипаски успели получить дивиденды после IPO компании, которое состоялось в ноябре 2017 г., и до введения против нее американских санкций в апреле 2018 г. Дивиденды в сумме составили около $7 млн. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже, пакет в 3,42% оценивается в $198 млн.

О разводе Дерипаски и Юмашевой стало известно в марте 2019, хотя сам факт разрыва брака относится к 2018 или 2017 году. Полина – дочь Валентина Юмашева, супруга Татьяны Дьяченко, дочери Бориса Ельцина.

При этом Стивен Мнучин заверил законодателей, что предприниматель и члены его семьи не владеют контрольным пакетом акций.