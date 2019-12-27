13 Октября 2020
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Политика За рубежом
Олег Дерипаска (2018) | Фото: gdb.voanews.com

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США намерен рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.

Санкции против российского олигарха в том числе были введены из-за текстов The Nation, The Telegraph и The Times. Однако часть пунктов списка доказательств была засекречена.

До 21 февраля 2020 года Дерипаске должны предоставить все материалы, на основании которых против него ввели меры.

Также американская сторона должна рассмотреть запрос о пересмотре санкций.

Как сообщалось, бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций.

Прошение было подано еще 27 июня, ответа от американского ведомства не последовало.

Напомним, санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний США ввели в 2018 году. С этого времени бизнесмен из-за действий властей США потерял 81% своего состояния, утверждают его адвокаты.

Американцы требовали, чтобы олигарх и члены его семьи ушли от управления своей бизнес-империей, российский бизнесмен выполнил условия, отдав контрольный пакет акций.

Санкции были сняты в январе 2019, несмотря на сопротивление части сенаторов и членов Палаты представителей. При этом власти США оставили в силе все ограничительные меры в отношении самого Дерипаски. Сообщалось, что эта сделка "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов за счет списания долгов.

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Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

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Теги: минфин сша, санкции, олег дерипаска



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