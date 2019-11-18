СМИ: Дерипаска с лета просит Минфин США снять с него санкции

Российский бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает РБК.

По данным издания, прошение было подано еще 27 июня, ответа от американского ведомства не последовало.

Дерипаска указывает, что обстоятельство, обусловившее введение санкций, - владение им компанией "ЕвроСибЭнерго" - потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит "ЕвроСибЭнерго".

РБК отмечает, что решения об отмене санкций OFAC по просьбам подсанкционных лиц принимаются крайне редко.

Напомним, санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний США ввели в 2018 году. С этого времени бизнесмен из-за действий властей США потерял 81% своего состояния, утверждают его адвокаты.

Американцы требовали, чтобы олигарх и члены его семьи ушли от управления своей бизнес-империей, российский бизнесмен выполнил условия, отдав контрольный пакет акций.

Санкции были сняты в январе 2019, несмотря на сопротивление части сенаторов и членов Палаты представителей. При этом власти США оставили в силе все ограничительные меры в отношении самого Дерипаски. Сообщалось, что эта сделка "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов за счет списания долгов.

Ранее OFAC заявило, что ввело санкции против Дерипаски, так как он действовал "в интересах президента России Владимира Путина". Это следует из отчета, которое ведомство предоставило бизнесмену в рамках судебного разбирательства.