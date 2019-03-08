"Убивали двое, практически все переломали". Озвучены подробности убийства ямальского оленевода

Ямальский оленевод и политический деятель Ейко Сэротэтто рассказал подробности убийства ненца Николая Х., которое, предположительно, произошло в буровой "Газпрома". По его словам, ямальские СМИ сообщают недостоверную информацию о произошедшем.

"Там врут, якобы вахтовики нашли [тело]. Покойного нашел родной младший брат, на покойном практически все переломали", - сообщил Ейко Сэротэтто.

По его предположению, это жестокое убийство якобы совершили работники "Газпрома", "а сегодня в Ямальском районе Николая хотят сделать виноватым в том, что у него характер был такой".

"В убийстве участвовали двое, а третий идет свидетелем, подозреваемые на сегодня доставлены в районный центр Ямальского района", - сообщил Ейко Сэротэтто в группе "В контакте" "Голос тундры".

Напомним, утром 5 марта, предположительно, в буровой "Газпрома" на Ямале был обнаружен мертвым оленевод-частник Николай Х. Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена. Возбуждено уголовное дело.