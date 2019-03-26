Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Экс-нападающий ФК "Зенит" и сборной России Александр Кержаков (36) стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

"Так же как и на ЧМ 2018, очень горд быть послом Санкт-Петербурга на ЕВРО 2020!" – написал Кержаков.

Как сообщалось ранее, Чемпионат Европы 2020 года по футболу пройдет в новом формате – он будет интернациональным, у турнира не будет одной страны-хозяйки, зато будет 13 городов, в которых пройдут решающие матчи, среди них и российский Санкт-Петербург. А финальный матч состоится в Лондоне.

Напомним, на минувшей неделе начались отборные матчи Евро-2020. Сборная России провела уже две игры: проиграла Бельгии со счетом 3:1 и выиграла у Казахстана со счетом 4:0.