26 Марта 2019
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Спорт В России

Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Экс-нападающий ФК "Зенит" и сборной России Александр Кержаков (36) стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.  

"Так же как и на ЧМ 2018, очень горд быть послом Санкт-Петербурга на ЕВРО 2020!" – написал Кержаков.

Как сообщалось ранее, Чемпионат Европы 2020 года по футболу пройдет в новом формате – он будет интернациональным, у турнира не будет одной страны-хозяйки, зато будет 13 городов, в которых пройдут решающие матчи, среди них и российский Санкт-Петербург. А финальный матч состоится в Лондоне.

Напомним, на минувшей неделе начались отборные матчи Евро-2020. Сборная России провела уже две игры: проиграла Бельгии со счетом 3:1 и выиграла у Казахстана со счетом 4:0.

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Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

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Теги: евро-2020, александр кержаков, отборочные матчи



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