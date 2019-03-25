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В Миассе на "Круглогорский ГОК" завели административное дело за использование земельных участков не по целевому назначению

В Миассе прокуратура требует обязать ООО "Круглогорский ГОК" привести сельскохозяйственные земельные участки в пригодное состояние, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что организация начала использовать земельный участок, не имея разрешения на перевод земель сельскохозяйственного назначения в промышленные под строительство ГОКа. В частности, был нарушен почвенный слой, вырыт котлован, появилась площадка с фундаментом.

В отношении организации возбуждено административное дело.

Напомним, в конце февраля администрация Миасса расторгла инвестиционное соглашение с ООО "Круглогорский ГОК".

В ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо было провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

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В Миассе на "Круглогорский ГОК" завели административное дело за использование земельных участков не по целевому назначению

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Теги: Круглогорский ГОК, администрация Миасса, ГОК, строительство, прокуратура,



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