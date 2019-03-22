В Москве расследуется дело о неуплате таможенных платежей в составе организованной группы

В Москве предъявлено обвинение в уклонении от уплаты таможенных платежей начальнику службы организации пассажирских перевозок ООО "Бизнес Авиэйшн Центра" Вячеславу Реснянскому, гендиректору ООО "Сфера Джет" Андрею Степанюку, финансовому директору той же компании Татьяне Стахурской и менеджеру по продажам "Сфера Джет Хэндлинг" Марие Кожемякиной. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, с августа по декабрь 2018 года руководство и сотрудники указанных организаций, а также ряд неустановленных лиц, в составе организованной преступной группы создали условия для осуществления незаконных частных рейсов на четырёх самолётах бизнесавиации марок Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150 на территории России в нарушение требований таможенного законодательства РФ.

Каждый из обвиняемых выполнял строго отведённую ему роль в разработанном плане совершения преступления.

Так, Степанюк, будучи гендиректором "Сфера Джет", осуществляющего предоставление услуг по приобретению, продаже бизнес-самолётов, их эксплуатации, управлению, обслуживанию и аренде по любому маршруту, в том числе по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также руководителем иностранного юридического лица Sfera Jet LTD, осуществлял общую координацию деятельности, связанной с привлечением клиентов, организацией обслуживания и эксплуатации воздушных судов, взаимодействием с представителями их владельцев, привлечением финансирования, согласованием с "Бизнес Авиэйшн Центром" и должностными лицами Домодедовской таможни изменений маршрутов и совершения полетов внутри страны.

Стахурская, как финансовый директор "Сфера Джет" и гендиректор "Сфера Джет Хэндлинг", взаимодействовала с представителями владельцев воздушных судов, а также согласовывала с должностными лицами таможенных органов изменение маршрутов и совершение полетов по России.

Кожемякина, как менеджер по продажам "Сфера Джет", осуществляла подготовку рейсов при поступлении соответствующих заявок, в том числе незаконные внутренние коммерческие перевозки иностранными воздушными судами.

Наконец, Реснянский, будучи начальником службы организации пассажирских перевозок "Бизнес Авиэйшн Центра", принимал активное участие в организации перелётов иностранных воздушных судов по территории ЕАЭС в зоне деятельности международного аэропорта "Домодедово", через который осуществлялись незаконные внутренние коммерческие перевозки иностранными воздушными судами, лично взаимодействовал с должностными лицами таможенных органов по вопросам изменения маршрутов и совершения полетов внутри РФ.

Ущерб, причинённый государству деятельностью организованной преступной группы и выраженный в виде неуплаченных таможенных платежей, оценивается в более чем 600 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.