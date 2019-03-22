Анастасия Казанцева возглавила исполком ямальского отделения "Единой России"

До официального назначения, она занимала эту должность в качестве исполняющей обязанности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского отделения "ЕР", новым главой исполкома стала Анастасия Казанцева . Ее представил руководитель ЦИК "Единой России" Александр Борисов.





