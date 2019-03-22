Анастасия Казанцева возглавила исполком ямальского отделения "Единой России"
Президиум генерального совета "Единой России" согласовал кандидатуру на должность руководителя исполкома ямальского отделения партии.
Решение было принято накануне.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского отделения "ЕР", новым главой исполкома стала Анастасия Казанцева. Ее представил руководитель ЦИК "Единой России" Александр Борисов.
До официального назначения, она занимала эту должность в качестве исполняющей обязанности.