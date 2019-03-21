ФСБ сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Колчака

ФСБ сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив службы.

Решение было принято спецслужбами после того, как к ним обратился житель Петербурга. В запросе он указал, что часть информации из дела ранее уже излагалась в Смоленском районном суде Санкт-Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала.

При этом даже после рассекречивания дела доступ к материалам остается ограниченным, а как показывает практика - полностью закрытым, поскольку Колчак не был реабилитирован.

Напомним, в апреле 2017 года Санкт-Петербургский районный суд оставил в силе решение Смольнинского районного суда о демонтаже памятной доски Колчаку.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Смольнинский районный суд Петербурга признал незаконным постановление городского правительства об установке мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку.

В октябре 2016 года в суд было подано пять исковых заявлений от граждан, в которых они оспорили решение городского правительства об установке памятной доски Колчаку на эркере дома №3 по улице Большой Зеленина. По мнению истцов, Смольным произведена досудебная реабилитация Колчака.