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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Ханты-Мансийске стартовал форум языков коренных народов

Международный форум, посвященный году языков коренных народов России, стартовал сегодня в столице Югры. Более 600 участников – представители федеральных органов власти, иностранные гости, учителя родных языков со всей страны, эксперты и общественники – съехались в Ханты-Мансийск на открытие года языков коренных народов. Сегодня они посетили выставочную экспозицию и пленарное заседание, передает корреспондент Накануне.RU.

Автономный округ в очередной раз доказал, что является центром реализации основных идей государственной национальной политики, подчеркнул заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов на встрече с губернатором Натальей Комаровой.

Чиновник назвал Югру одним из лидеров среди субъектов РФ и примером для других стран в работе по реализации конституционного закона о гарантиях коренным малочисленным народам.

Губернатор автономного округа Наталья Комарова напомнила о ранее озвученной инициативе – утверждении графической основы (алфавитов, правил орфографии и пунктуации) языков коренных малочисленных народов нашей страны и сообщила Магомедсаламу Магомедову о готовности провести в ноябре ежегодный всероссийский форум национального единства. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации отметил, что Югра проводит мероприятия на самом высоком уровне.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, действительно, выступает площадкой для проведения многих крупнейших национальных мероприятий. В этом году округ примет международный конкурс "Мисс студенчества Финно-угрии – 2019", заседание Совета ассоциации "Оленеводы мира", форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север".

"Мы крайне заинтересованы в успехе государственной национальной политики Российской Федерации", - заключила губернатор Югры Наталья Комарова.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Программа сегодняшнего мероприятия – обширна. На выставочной экспозиции гости ознакомились с проектами по сохранению культуры коренных народов России. Также состоялось пленарное заседание "Один мир – тысячи голосов", объединившее около 500 участников.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

В течение двух дней работы мероприятия участники обсудят лучшие практики и наработки по поддержке родных языков. Среди тем: русский язык как язык межнационального общения, языки коренных малочисленных народов в системе образования, роль науки в сохранении и развитии языков коренных народов.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

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В Ханты-Мансийске стартовал форум языков коренных народов

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Теги: международный форум, год языков коренных народов, югра, хмао



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