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Общество Тюменская область

В Тюмени выбрали лучших мастеров художественного ручного ткачества, обработки дерева, кости, рога

В музейном комплексе имени Словцова на закрытии федерального этапа конкурса "Славим человека труда!" выбрали победителей и призеров в четырёх номинациях, три их которых касаются художественных промыслов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Лидеров выбрали в номинациях "Лучший инженер-теплотехник", "Лучший мастер по художественному ручному ткачеству", "Лучший мастер по художественной обработке дерева" и "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога".

20 марта в Тюмени за звание "Лучший инженер-теплотехник" боролись 14 представителей четырех регионов УрФО, из них пять студентов. В остальных трех номинациях участвовали 39 человек из Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Три тюменца стали призерами и лауреатами конкурса в номинации "Лучший инженер-теплотехник", еще одно призовое место в номинации "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога" завоевала представительница Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что много десятилетий мастера народных промыслов и ремесел плодотворно возрождают, сохраняют и развивают традиционную культуру.

"Наш регион самобытен и уникален, он славится архитектурными памятниками деревянного зодчества, неповторимыми изделиями косторезных мастеров, достижениями в ковроткачестве. Конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в отрасли "Народные художественные промыслы" в последние годы привлекает повышенное внимание. И это не случайно. В нём участвуют мастера, развивающие традиционные приемы декоративно-прикладного искусства и применяющие современные техники", - сказал Моор.

Заместитель губернатора Владимир Сысоев отметил, что успехи, которых достигли конкурсанты, помогут им в будущей работе.

"Сегодня на сцену поднимаются и опытные специалисты, и те, кто делает первые шаги в профессии. Убежден, всех вас объединяет любовь к выбранному делу, желание совершенствовать свое мастерство. Участие в этом финальном состязании — яркое подтверждение ваших способностей и таланта", - сказал он.

Напомним, проект "Славим человека труда!" УрФО реализуется при поддержке полномочного полпреда президента на Урале. Перечень отраслей и специальностей для участия в конкурсе определяется ежегодно организационным комитетом с учетом предложений субъектов Российской Федерации.

В ноябре-декабре прошлого года в Тюменской области состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" по 12 номинациям. В них участвовали 166 человек, в том числе 95 по группе работников и 71 по группе студентов.

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В Тюмени выбрали лучших мастеров художественного ручного ткачества, обработки дерева, кости, рога

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Теги: Славим человека труда, художественная обработка, народный промысел



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