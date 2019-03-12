Народный сход в Ярославле: сотни человек вышли на стихийную акцию против закрытия поликлиники

В Ярославле жители организовали стихийный митинг, выступив против "оптимизации" здравоохранения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ярославского областного отделения КПРФ, в районе завода "Резинотехника" в рабочий полдень более 300 человек вышли к зданию поликлиники.

Причиной народного недовольства стало то, что в отдаленном микрорайоне Ярославля, где проживает около 25 тысяч человек, закрыли роддом, ликвидировали станцию скорой помощи. В итоге лечебное учреждение решили "влить" в другое, находящееся на расстоянии 17 км.

"Вместо того, чтобы отремонтировать здание поликлиники, в котором протекает крыша, приобрести новое медицинское оборудование взамен устаревшего, укомплектовать вакантные ставки участковых терапевтов, решить проблему с записью к узким специалистам, занялись так называемой оптимизацией", - подчеркивают в КПРФ.

Местные власти пытались успокоить жителей, заявляя, что для пациентов при объединении больниц ничего не изменится.

Для проработки поставленных вопросов была сформирована рабочая группа, в которую вошли инициативные жители и депутаты.

Фракция КПРФ Ярославской областной думы ситуацию с медицинским обеспечением на Резинотехнике вынесет на ближайшее заседание профильного комитета областной Думы.

В феврале в городе Сосновоборск Красноярского края состоялся многочисленный стихийный митинг после слухов о планах властей закрыть единственную в городе больницу.

Вышедшие на акцию протеста горожане заявляли, что останутся без медицинской помощи, за ней придется ехать в Красноярск, расположенный в 35 км.

До этого местные активисты пытались согласовать с городскими властями митинг в защиту больницы, но получили отказ.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве решается судьба роддома №10 в Зюзино. 3 марта состоялся митинг врачей, которые выступили против инициативы правительства Москвы закрыть учреждение и перевести работу женской консультации в другое помещение. По мнению людей, перевод консультации приведет к ухудшению качества и доступности медицинской помощи.