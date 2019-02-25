Прокуратура не подтвердила сообщения об отравлении ребенка в Сибае

Прокуратура Башкирии провела проверку в связи с публикациями в СМИ о возможном отравлении ребенка диоксидом серы в Сибае, где с ноября тлеет руда в нерабочем карьере.

10-летний ребенок вместе с матерью в феврале обратился в детскую больницу Уфы с жалобами на насморк, кашель, вялость. Ему было назначено лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, было проведено обследование, отравление диоксидом серы либо другими токсическими веществами не подтвердилось.

Напомним, в ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

На прошлой неделе власти Сибая отправили 250 детей на отдых в Евпаторию.