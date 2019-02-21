Митинг против "мусорной реформы" в Нижнем Тагиле согласован. Участие Пинаева под вопросом

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев может принять участие в митинге против повышения тарифов за вывоз мусора, назначенный на 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, заявку на проведение мероприятия подавал Нижнетагильский горком КПРФ. Однако позже коммунисты заявили, что митинг оказался под угрозой срыва - в мэрии могут наложить запрет на его проведение.

Как рассказывал первый секретарь горкома Михаил Бояркин, 23 февраля они пригласили мэра Пинаева, чтобы получить от него ответы на многие вопросы, связанные с "мусорной реформой".

Как уточнили Накануне.RU в мэрии, митинг официально согласован администрацией. Однако участие главы города в мероприятии на данный момент не планируется.

"Но до 23 февраля все еще может измениться", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, "мусорная" тема действительно актуальна для тагильчан. Ранее, 3 февраля, они уже провели митинг, приняв резолюцию с требованием переноса начала "реформы" и продолжают жаловаться на неправильные начисления за вывоз коммунальных отходов и высокие тарифы.

Отметим, что в Нижнем Тагиле установлен самый высокий для Свердловской области тариф на вывоз мусора в размере 845 руб. Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов уже критиковал назначенного думой мэра Пинаева за то, что он не в состоянии объяснить горожанам, из чего складывается эта сумма.