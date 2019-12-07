В Магнитогорске работники "скорой помощи" вышли на пикет из-за низких зарплат

В Магнитогорске сотрудники городской станции скорой помощи, которые пожаловались на "унизительно низкий уровень заработной платы", вышли на пикет, передает корреспондент Накануне.RU.

Протестная акция прошла у памятника "Первая палатка". По словам медиков, после изменения структуры оплаты труда, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, они стали получать меньше на 3-5 тыс. руб. На пикете медработники потребовали увеличить надбавки за ночные часы с 50% до 100% и за стаж. Как отмечают медики, их отмена сильно ударила по зарплате.

"Выплаты за стаж сократили до 5-15%, вместо прошлых 30-80%. Подняли оклад, но за стаж убрали. У меня стаж пять лет, я должна получать 50%, а получаю только 15%", - рассказала на пикете сотрудница городской станции скорой помощи.

В пикете участвовали не только медработники, но и сочувствующие горожане.

"Это дело касается каждого жителя. Неправильно, когда квалифицированные работники работают почти 24 часа в сутки, и получают за это нищенскую зарплату. Да и части этого их пытаются лишить. Это ненормальная ситуация, не понимаю, как в нашем городе до такого довели", - заявил один из участников акции.

Напомним, в ноябре коллектив станции "Скорой помощи" в Магнитогорске пожаловался на "унизительно низкий уровень заработной платы". В открытом письме сотрудники заявили, что зарабатывают в месяц около 18-25 тыс. руб. вместе с НДФЛ, поэтому им приходится работать на 1,5-2 ставки, чтобы "обеспечить элементарные потребности своих семей". В своем обращении медработники потребовали увеличить количество реанимационных бригад, вернуть стимулирующую надбавку за стаж и надбавку за ночные часы, а также вернуть надбавку водителям "скорых" за "классность". С коллективом встретился министр здравоохранения региона Юрий Семенов и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Медикам озвучили решение по увеличению надбавки за ночные смены с 20% до 50%, а также за выезды в бригадах по одному – надбавка будет составлять 100% за фактически отработанное время, вместо 10%, как в настоящий момент.

Однако по словам медиков, после встречи с министром здравоохранения Юрием Семеновым ситуация никак не изменилась.

Сегодня в Магнитогорске снова работает спецкомиссия областного минздрава в составе министра Семенова, его заместителей, представителей областного профсоюза медицинских работников и ФОМС.

Они уже побывали на станции скорой помощи, где была проведена очередная встреча с сотрудниками.

"В настоящее время внесены изменения в коллективный договор, изменились условия оплаты труда, выполнено обещание о выделении автомобиля скорой помощи. Станция скорой помощи работает в штатном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава.