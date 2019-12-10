Работники "скорой помощи" в Магнитогорске написали открытое письмо Текслеру

Протестующие работники станции "скорой помощи" в Магнитогорске написали открытое письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Медики в группе "Профсоюз медработников "Действие" в соцсети "Вконтакте" заявили, что больше не могут терпеть "унизительно низкий уровень заработной платы".

"Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких. Особенно подобный ритм работы невыносим в условиях нехватки кадров, что приводит к дополнительным нагрузкам: работа по одному в неукомплектованной бригаде, завышенное количество вызовов, почти без заезда на станцию, отсутствие нормальных технологических перерывов", - говорится в обращении.

Сотрудники просят Текслера немедленно принять меры по обеспечению минимальной зарплаты среднего медицинского персонала и водителей станции с учетом компенсационных и стимулирующих выплат в расчете на 1 ставку не менее 100% от средней по региону - это чуть более 38 тыс. руб. по итогам прошлого года.

Также одно из главных требований - увеличение количества реанимационных бригад минимум до двух. Медики требуют вернуть сотрудникам и стимулирующую надбавку за стаж в размере 30% к окладу за три года, а также компенсационную надбавку за ночные часы работы - 100% к окладу.



Медики также требуют объяснить, каким образом после сентябрьской индексации оклада в 4% у 90% сотрудников зарплата упала на 10-20%.



"Водителям автомобилей скорой помощи вернуть надбавку за "классность" отдельной строкой. Ввести доплату водителям за выезды в районы, в соответствии со ст. 60.2 ТК РФ из расчета 25% к окладу. Снять с линии и обеспечить своевременный ремонт неисправных автомобилей. Обеспечить ремонтные боксы наличием необходимых запчастей и смазывающих материалов в полном объеме еженедельно", - говорится в обращении.



Сотрудники также просят вернуть диспетчерам оклад фельдшера, а диспетчерам - прежнюю норму часов на ставку, равную часам у фельдшеров в бригадах, как было до 2018 года.

Руководству региона предложено в течение 3 рабочих дней создать рабочую группу по обсуждению поставленных вопросов с участием сотрудников, входящих в магнитогорское отделение профсоюза "Действие".