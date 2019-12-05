На Южном Урале фельдшеры скорой помощи, которые планировали объявить забастовку, так и не получили зимнюю спецодежду

Фельдшеры скорой медицинской помощи Кизильского района все еще не получили зимнюю спецодежду. Об этом рассказал фельдшер скорой помощи Александр Ефимов. Видео опубликовано в группе "Марксистский кружок Магнитогорск", передает корреспондент Накануне.RU.

"Зимнюю спецодежду мы так и не получили. Сказали, что 1 или 2 дадут, но ее так до сих пор и нет. Сейчас уже зима. Обувь это вообще что-то сверхъестественное, хотя размеры мы сдавали", - сообщил он.

Напомним, медработники планировали объявить итальянскую забастовку из-за низких зарплат. По словам медиков, после перехода на новую систему оплаты труда, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, они стали получать меньше. В частности, убрали доплату за стаж, стали меньше платить за ночные смены 30% вместо 100%, а так называемые "сельские" сократили с 25% до 0,50%. За работу второго фельдшера специалисту платят 0,03% от оклада. На встрече с рабочей группой областного минздрава медработникам пообещали о введении в коллективный договор доплаты в размере 10% от оклада за работу в бригаде по одному. Вопрос по спецодежде был урегулирован до приезда группы минздрава – в ближайшее время в учреждение поступят зимние комплекты спецодежды.

По словам Александра Ефимова, дополнительное соглашение о доплате в 10% к договору составлено только на один месяц, что будет с января они не знают. Эта доплата у них должна появиться с 1 декабря.

Кроме того, водителям не оплачивают носилочные.

"Они нам помогают, деваться некуда. Мы работаем только двое в бригаде, больше некому это делать, не всегда есть родственники. Они помогают одевать пациентов и выносить. На всей подстанции только я один фельдшер мужчина", - добавил он.

Фельдшер считает, что решить проблему низких зарплат у медработников можно только на уровне области.

"Нужна огласка, нужно сплочение. Мы будем с Магнитогорском общаться, с Челябинском, с Саткой. Везде по области одно и тоже. Это надо решать на уровне губернатора, министра", - подчеркнул он.