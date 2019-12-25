Фельдшеры скорой помощи рассказали Текслеру про давление со стороны местных властей после их жалоб на низкую зарплату

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе "прямой линии" поручил министру здравоохранения Юрию Семенову провести проверку по обращению фельдшеров скорой медицинской помощи Кизильского района, которые пожаловались на давление со стороны местных властей поле их жалоб на низкую заработную плату, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пишу в защиту фельдшеров скорой помощи Кизильского района, которых прессуют местные власти, только за то, что они хотят достойную оплату труда и нормальные условия работы. Все переговоры с руководством сводятся к одному: не хотите работать – увольняйтесь. В районе и так большая нехватка медицинских кадров. Нельзя так обращаться с работниками скорой помощи", - обратилась к главе региона жительница Кизильского района.

По ее словам, главврач не пытается найти компромисс, чтобы уладить конфликт.

"Большая просьба обратить внимание на сложившиеся обстоятельства, разобраться по существу, не так как сделал министр, и помочь работникам скорой", - подчеркнула она.

Алексей Текслер в ходе "прямой линии" поручил министру здравоохранения оперативно рассмотреть эту ситуацию.

"У нас в регионе аналогичные проблемы периодически возникают. Это плохо", - констатировал он.

Он отметил, что в регионе остро стоит проблема нехватки медицинских кадров. В частности, более 20% ФАПов из 653 не работают в связи с отсутствием фельдшеров.

"У нас, к сожалению, так была выстроена система, что в каждом муниципалитете были свои правила, свои особенности, свои специфики. Президентом принято решение сделать единую по всей стране систему оплаты труда. А у нас в одной станции скорой помощи одни стимулирующие надбавки, в другой другие. И людям не объяснить почему так происходит. Поэтому задача такая поставлена", - подчеркнул он.

Глава области сообщил, что вся информация уже передана в Минздрав. При этом он добавил, что в настоящий момент министр здравоохранения оперативно решает острые вопросы, где они возникают.

"Их надо было решать раньше и системно, но мы в настоящий момент активно каждый из этих случаев рассматриваем, и соответствующие решения уже приняты. Конкретную ситуацию с Кизилом разберем", - заявил он.

Сейчас областные власти заинтересованы в привлечении медработников в регион. По разным подсчетам, в области не хватает до 2 тыс. медиков.

"Это огромное количество. У нас сегодня идёт конкуренция между регионами за медработников. Приезжают, переманивают. Есть программы у всех, мы тоже в эту гонку включились. Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы медработник пришел, и чтобы мы все свои вакантные места заполнили. Сегодня это самая важная задача в регионе", - подчеркнул он.

Напомним, фельдшеры скорой медицинской помощи Кизильского района планировали объявить итальянскую забастовку из-за низких зарплат. По словам медиков, после перехода на новую систему оплаты труда, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, они стали получать меньше. В частности, убрали доплату за стаж, стали меньше платить за ночные смены 30% вместо 100%, а так называемые "сельские" сократили с 25% до 0,50%. За работу второго фельдшера специалисту платят 0,03% от оклада. На встрече с рабочей группой областного минздрава медработникам пообещали о введении в коллективный договор доплаты в размере 10% от оклада за работу в бригаде по одному. Вопрос по спецодежде был урегулирован до приезда группы минздрава – в ближайшее время в учреждение поступят зимние комплекты спецодежды.