Из Кургана в Екатеринбург в 2020 году пустят электропоезд "Ласточка"

В 2020 году из Кургана в Екатеринбург будет курсировать поезд "Ласточка", об этом Накануне.RU сообщили в департаменте промышленности и транспорта Курганской области.

Минтранс РФ сообщил о начале в следующем году работ по организации курсирования "Ласточки" вместо используемого моторовагонного состава.

В августе этого года во время визита в Курган министра финансов РФ Антона Силуанова правительством региона было предложено рассмотреть организацию пассажирских перевозок именно "Ласточками".

Поезд "Ласточка", разработанный немецким Siemens на платформе Desiro, предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах РФ. Он развивает максимальную скорость 160 км в час и может эксплуатироваться при температуре от плюс 40 до минус 40 градусов. В 2009 году ОАО "Российские железные дороги" заказало компании Siemens разработку пригородного двухсистемного электропоезда, адаптированного к условиям России.

Новые поезда планировалось использовать в Сочи для пригородных пассажирских перевозок во время Зимних Олимпийских игр 2014 года, а затем частично передать на другие линии для беспересадочного обслуживания маршрутов, имеющих участки как с переменным, так и постоянным током. Ранее компанией Siemens для российских железных дорог уже выпускались электропоезда ЭВС1/ЭВС2 "Сапсан" (Velaro RUS) для высокоскоростного сообщения. При проектировании нового электропоезда за основу была взята модель пятивагонных электропоездов Siemens Desiro ML. 29 декабря 2009 года ОАО "РЖД" подписало контракт с немецкой компанией Siemens на поставку 54 электропоездов Siemens Desiro RUS стоимостью 410 млн евро. Эти электропоезда получили обозначение серии ЭС1 (электропоезд Сименс, 1-й тип). В целом же линейка локализованных для России поездов Siemens Desiro RUS получила коммерческое название "Ласточка".