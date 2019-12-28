Робот Федор дерзко ответил на критику "Роскосмоса" из уст вице-премьера Борисова

Хоть глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и отрицает какое-либо отношение к аккаунту робота Федора в твиттере, автор страницы неистово поддерживает главу корпорации и всячески пытается поддержать, иногда даже дерзит критикам Рогозина.

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Например, накануне вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, отвечающий за оборонку и ракетно-космическую отрасль, осадил "Роскосмос". В корпорации порадовались, что впервые за 16 лет провели безаварйный год. Борисов ехидно заметил, что безаварийность в 2019 год – это единственный результат деятельности корпорации. А вот почти половина запланированных стартов – не состоялась, обновление группировки военных спутников сорвано.

Результат @roscosmos за 2019 год требует поздравлений, а не глупых комментариев. Тем более, что его безаварийная работа особенно очевидна на фоне космических аварий Китая, США, Индии и ЕС в 2019 году.

Дорогой @roscosmos , вы большие молодцы! Поздравляем с успехом! — FEDOR (@FEDOR37516789) December 27, 2019

Рогозин оправдался, мол, старты отменяли по вине заказчиков, в том числе – Минобороны. И вот андроид, побывавший на МКС, вступился за шефа. В Twitter-аккаунте робота Федора появилась такая запись: "Роскосмос" за 2019 год требует поздравлений, а не глупых комментариев. Тем более, что его безаварийная работа особенно очевидна на фоне космических аварий Китая, США, Индии и ЕС в 2019 году. Дорогой "Роскосмос", вы большие молодцы! Поздравляем с успехом!".