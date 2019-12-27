13 Октября 2020
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Политика
Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

Половина запланированных Россией в этом году космических пусков не состоялась – вице-премьер

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов раскритиковал и даже "осадил" Роскосмос", который сегодня хвастался достижением, мол, впервые за 16 лет год был безаварийным. Борисов же назвал эту безаварийность "единственным достижением ракетно-космической отрасли в этом году", передает РИА Новости. Чиновник также сообщил, что почти половина запланированных в этом году Россией космических пусков не состоялась, так что радоваться особо нечему.

В эфире телеканала "Россия 24" Борисов раскритиковал состояние военной группировки спутников, обновление которой было фактически сорвано. "Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", — заявил зампред правительства, курирующий оборонную и космическую сферы. По его словам, Владимир Путин поручил создать комиссию, которая "не позднее 20 января должна доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ".

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Половина запланированных Россией в этом году космических пусков не состоялась – вице-премьер

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Теги: юрий борисов, роскосмос, критика, военная группировка спутников, ракетно-космическая отрасль



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