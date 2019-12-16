02 Октября 2020
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Общество В России
робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Дмитрий Рогозин отказался признавать твиттер робота Федора

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал признавать Twitter робота "Федора" официальной позицией Роскосмоса, переадресовав вопрос во время пресс-конференции к самому андроиду. "Это не к нам вопрос. Вы знаете куда обращаться, ему и пишите", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, является ли Twitter "Федора" официальной позицией госкорпорации, передает ТАСС.
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Сначала в твиттере робота Федора появлялись твиты, связанные непосредственно с полетом андроида на МКС летом этого года, аккаунт можно было назвать просветительским.

робот Федор|Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Но спустя какое-то время "робот Федор" (неизвестный SMM-щик, вероятно, от Роскосмоса или его дочерних предприятий) начал дерзить в сети. Например, недавно Федор назвал вице-президента США Майкла Пенса "Михаилом Копейкиным" и потребовал от него "спасибо" за использование российских "Союзов". В комментариях юмор Федора критикуют и подозревают в связях с Дмитрием Рогозиным: "Тем кто ведет этот позор - не шутите больше. Это не ваше. Ваше на помойке мусор сортировать", "Федя, зачем я подписался на тебя? Испытывать испанский стыд?", "Есть подозрение, что ведет этот твиттер Рогозин лично..".

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Дмитрий Рогозин отказался признавать твиттер робота Федора

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Теги: дмитрий рогозин, робот федор, твиттер, smm, роскосмос



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