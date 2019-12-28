14 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Не виноватые мы: Рогозин ответил на критику о срыве половины программы запусков "Роскосмоса" в 2019 году

Дмитрий Рогозин ответил на острую критику вице-премьера Юрия Борисова, который заявил, что "Роскосмос" в 2019 году не смог осуществить почти половину запланированных запусков.

По словам Рогозина, его корпорация не смогла достичь показателя в 45 пусков в основном из-за неготовности космических аппаратов, которые надо было запускать. Речь идет об оборудовании компании OneWeb и Министерства обороны, передает ТАСС.

Рогозин заявил, неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space.

Еще одна причина была организационной. Например, в 2019 году "физически не мог быть проведен запуск к МКС лабораторного модуля "Наука", так как требовались дополнительные испытания топливных баков".

Ранее "Роскосмос" похвастался, что впервые за 16 лет удалось провести безаварийный год (хотя еще совсем недавно Рогозин говорил, мол, "у нас уже давно ничего не падает"). В ответ Борисов, курирующий оборонку и космическую сферу, заявил, что безаварийность – единственное достижение "Роскосмоса" в этом году.

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Не виноватые мы: Рогозин ответил на критику о срыве половины программы запусков "Роскосмоса" в 2019 году

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Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, критика, юрий борисов



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