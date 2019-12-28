Самую богатую женщину России Елену Батурину объявили в розыск в Калмыкии

Вдову Юрия Лужкова, самая богатая женщина в России Елена Батурина стала фигуранткой уголовного дела о клевете (ч.1 ст. 128.1 УК). Оно было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина — брата Елены. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина.

Поводом для заявления стал судебный процесс, который идет между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности; это и стало основанием для его заявления о клевете, рассказал Савочкин.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Копия постановления судьи есть в распоряжении РБК, суд подтвердил информацию об объявлении в розыск.

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката.