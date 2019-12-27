Конкурс на должность главы Кудымкара вновь признан несостоявшимся

Конкурс на должность главы Кудымкара вновь признан несостоявшимся: директору медицинского училища Леониду Ковалеву не хватило одного голоса. Его поддержали семь из 15 депутатов, сообщает "Ъ".

Результат не изменился и при повторном голосовании.

Соперником Ковалева был бывший заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. Напомним, ранее действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин отказался от участия в конкурсе. Также участие принимали депутат гордумы Сергей Лунегов, замглавы Кудымкара Евгений Гусельников.

Как сообщало Накануне.RU, прошлый конкурс был признан несостоявшимся. В финал конкурса тогда прошли начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович и директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев. За Ковалева проголосовали семь из 14 депутатов, четверо воздержались, три бюллетеня были испорчены.