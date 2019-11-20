Заявки на конкурс главы Кудымкара подали пять человек

Участниками конкурса на должность главы Кудымкарского городского округа стали пять человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки вновь подали директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев, заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов, директор гостиницы "Парма" и депутата гордумы Сергей Лунегов.

В числе новых кандидатов замглавы Кудымкара Евгений Гусельников и действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин.

Напомним, документы от кандидатов принимались с 21 октября по 19 ноября 2019 г., до 16.00 по местному времени. Сам конкурс состоится 24 декабря, в 12.00. Кандидаты должны будут представить свое видение развития города. После чего из всех претендентов комиссия выберет двоих. Решающий выбор сделают депутаты гордумы.

Прошлый конкурс был признан несостоявшимся. В финал конкурса прошли начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович и директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев. За Ковалева проголосовали семь из 14 депутатов, четверо воздержались, три бюллетеня были испорчены.