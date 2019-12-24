Действующий глава Кудымкара снялся с конкурса на должность мэра

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Расценки на установку УЗО на http://remont.youdo.com/electrician/wiring/uzo/.
Транспортная компания - http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/tag/transportnaya/
Установка и замена водосчетчиков - http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/install-counter/shift/install/.



Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Действующий глава Кудымкара снялся с конкурса на должность мэра

Действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин отказался от участия в конкурсе на должность главы муниципалитета, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Мехоношина. Причины отказа от участия он не назвал.

В финал прошли бывший заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов и директор медицинского училища Леонид Ковалев. Теперь депутаты гордумы примут решение о том, кто возглавит муниципалитет.

Помимо Мехоношина, Ковалева и Хромцова за должность мэра боролись депутат гордумы Сергей Лунегов, замглавы Кудымкара Евгений Гусельников.

Как сообщало Накануне.RU, прошлый конкурс был признан несостоявшимся. В финал конкурса тогда прошли начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович и директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев. За Ковалева проголосовали семь из 14 депутатов, четверо воздержались, три бюллетеня были испорчены.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Действующий глава Кудымкара снялся с конкурса на должность мэра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иван Мехоношин, глава Кудымкара, конкурс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.01.2020 08:31 Мск Назначена дата повторных выборов главы Кудымкара
Ранее 27.12.2019 14:54 Мск Конкурс на должность главы Кудымкара вновь признан несостоявшимся

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.11.2019 11:19 Мск Заявки на конкурс главы Кудымкара подали пять человек
Ранее 21.10.2019 11:13 Мск В Кудымкаре объявлен повторный конкурс на должность главы города
Ранее 09.10.2019 13:15 Мск Депутаты Кудымкара не смогли выбрать главу города
Ранее 07.10.2019 10:12 Мск Действующий глава Кудымкара не прошел в финальный этап конкурса
Ранее 20.09.2019 08:24 Мск За кресло мэра Кудымкара поборются девять человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети