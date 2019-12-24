Действующий глава Кудымкара снялся с конкурса на должность мэра

Действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин отказался от участия в конкурсе на должность главы муниципалитета, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Мехоношина. Причины отказа от участия он не назвал.

В финал прошли бывший заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов и директор медицинского училища Леонид Ковалев. Теперь депутаты гордумы примут решение о том, кто возглавит муниципалитет.

Помимо Мехоношина, Ковалева и Хромцова за должность мэра боролись депутат гордумы Сергей Лунегов, замглавы Кудымкара Евгений Гусельников.

Как сообщало Накануне.RU, прошлый конкурс был признан несостоявшимся. В финал конкурса тогда прошли начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович и директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев. За Ковалева проголосовали семь из 14 депутатов, четверо воздержались, три бюллетеня были испорчены.