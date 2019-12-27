13 Октября 2020
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Политика Курганская область
бывший начальник УФСИН России по Курганской области Ильгиз Ильясов (2019) | Фото: Накануне.RU

Назначена дата пересмотра дела Ильгиза Ильясова

Областным судом Кургана будет пересмотрен приговор экс-главе УФСИН РФ по Зауралью Ильгизу Ильясову. Подсудимый обвиняется по трем статьям в деле о взяточничестве. Рассмотрение апелляции назначено на 22 января.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда региона, гособвинение просило лишить свободы Ильясова сроком на 7 лет и взыскать штраф в размере 2 млн руб., а также лишить экс-главу права занимать должность на государственной службе, с последующим лишением специального звания полковника внутренней службы. Подсудимый отказался признавать себя виновным и намерен с помощью апелляции полностью освободить себя от приговора.

По словам помощника председателя Курганского областного суда Олега Тихонова, говорить об окончательном приговоре пока рано. Апелляция будет рассматриваться судебной коллегией в составе 3 судей, потому, на сегодняшний день, сложно делать какие-то прогнозы. Все зависит от того, как пойдет процесс.

Напомним, что 30 октября Курганский городской огласил приговор бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области в виде лишения свободы сроком 5,5 годам в колонии общего режима. Приговор зачитывался на протяжении трех дней, в уголовном деле подсудимого насчитывается 50 томов.

Ему вменяли ч. 2 и ч. 3 ст. 290 "получение взятки", ч. 1 и ч. 3 ст. 285 "злоупотребление должностными полномочиями" и ч. 4 ст. 160 "присвоение или растрата".

Речь в деле идет о событиях, которые произошли еще в 2012 году. Следствие считает, что Ильясов растратил 13 млн руб., которые были выделены ведомству в рамках госконтракта на строительство дома в селе Иковка. Также силовики указывали, что Ильясов принял дом с нарушениями. Также четыре года назад Ильясов принял работы по строительству на ул. 2-ая Часовая в Кургане здания нового СИЗО. Причем выполненные работы на деле не соответствовали проектно-сметной документации.

Что касается взяток, то сторона обвинения считает, что Ильясов получил от фирмы ООО "ПромНефтеСтрой" сразу три взятки, но не деньгами, а строительными материалами, которые увез в свой личный коттедж в Кетовском районе и там пустил их в дело.

Еще один эпизод уголовного дела - Ильясов привозил на территорию своего загородного дома заключенных, которых заставлял строить ему коттедж. Однажды один из зэков сбежал, после его поймали и оформили инцидент как побег из исправительной колонии.

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Назначена дата пересмотра дела Ильгиза Ильясова

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Теги: Ильгин Ильясов, дело, суд, взятка, апелляция



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