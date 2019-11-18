Бывший начальник УФСИН России по Курганской области подал апелляцию на приговор

Экс-руководитель Управления ФСИН России по Курганской области Ильгиз Ильясов обжаловал свой приговор, об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Дата заседания в Курганском областном суде пока не назначена.

Напомним, Курганский горсуд огласил приговор Ильясову 30 октября, его читали на протяжении трех дней.

В уголовном деле насчитывается 50 томов. Речь в деле идет о событиях, которые произошли еще в 2012 году. Следствие считает, что Ильясов растратил 13 млн руб., которые были выделены ведомству в рамках госконтракта на строительство дома в селе Иковка. Также силовики указывали, что Ильясов принял дом с нарушениями. Также четыре года назад Ильясов принял работы по строительству на ул. 2-ая Часовая в Кургане здания нового СИЗО. Причем выполненные работы на деле не соответствовали проектно-сметной документации.

Что касается взяток, то сторона обвинения считает, что Ильясов получил от фирмы ООО "ПромНефтеСтрой" сразу три взятки, но не деньгами, а строительными материалами, которые увез в свой личный коттедж в Кетовском районе и там пустил их в дело.

Еще один эпизод уголовного дела - Ильясов привозил на территорию своего загородного дома заключенных, которых заставлял строить ему коттедж. Однажды один из зэков сбежал, после его поймали и оформили инцидент как побег из исправительной колонии.

Судья Курганского городского суда Дмитрий Белоусов огласил приговор, согласно которому Ильясов признан виновным и приговорен к 5,5 годам в колонии общего режима.