Роналду признался, что напился после победного финала Евро-2016
Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил, что делал после победы его национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.
Нападающий отметил, что звание чемпионов Евро - самый важный титул в его карьере.
"Я смеялся, плакал и помогал тренировать команду. А потом напился той ночью. И это был действительно особенный день", - приводят слова Роналду испанские СМИ.
Напомним, в финале Евро-2016 Португалия со счетом 1:0 победила сборную Франции. Криштиану не смог доиграть тот матч из-за травмы.
Как сообщало Накануне.RU, недавно Роналду установил новый рекорд по голам за сборную Португалии. После этого форвард женился на своей девушке.