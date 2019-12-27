13 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Криштиану Роналду (2017) | Фото: livesport.ru

Роналду признался, что напился после победного финала Евро-2016

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил, что делал после победы его национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.
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Нападающий отметил, что звание чемпионов Евро - самый важный титул в его карьере.

"Я смеялся, плакал и помогал тренировать команду. А потом напился той ночью. И это был действительно особенный день", - приводят слова Роналду испанские СМИ.

Напомним, в финале Евро-2016 Португалия со счетом 1:0 победила сборную Франции. Криштиану не смог доиграть тот матч из-за травмы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Роналду установил новый рекорд по голам за сборную Португалии. После этого форвард женился на своей девушке.

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Роналду признался, что напился после победного финала Евро-2016

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Теги: Роналду, Евро-2016, Португалия



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