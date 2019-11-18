Роналду установил новый рекорд по голам за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил накануне 99-й мяч за национальную команду.

Португальцы на выезде одержали победу над сборной Люксембурга со счётом 2:0, один из мячей на свой счёт записал 34-летний игрок туринского "Ювентуса".

Роналду забил 14 мячей за сборную в 2019 календарном году, что является его личным рекордом (в 2016 году он отличился 13 раз).

Отметим, что в настоящий момент рекорд по голам за национальную сборную принадлежит форварду сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей. Роналду после вчерашней игры отметил, что побьёт этот рекорд.

Действующий чемпион Европы, сборная Португалии, заняла второе место в отборочной группе "В" и вышла в финальную стадию Евро-2020.