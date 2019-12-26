12 Октября 2020
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Спорт За рубежом
коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Эдер Азар, Лионель Месси, Роберт Левандовски (2017) | Фото: Накануне.RU

Лучшим футбольным бомбардиром 2019 года стал поляк Роберт Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, подсчет мячей во всех турнирах провело испанское издание Marca.

Так, с 1 января 2019 года Левандовски забил 54 гола в 59 матчах за свои клуб и сборную.

На втором месте оказался форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, которому за год удалось наколотить 50 мячей в 58 матчах.

Третье занял нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе: он "настрелял" 44 гола в 49 матчах.

Килиан Мбаппе(2018)|Фото: Накануне.RU

Мбаппе на ЧМ-2018 в России

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что "Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года. Действующее соглашение аргентинского форварда истекает летом 2021 года.

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Лучшим футбольным бомбардиром 2019 года стал поляк Роберт Левандовски

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Теги: Левандовски, Месси, Мбаппе, лучшие



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