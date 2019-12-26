Лучшим футбольным бомбардиром 2019 года стал поляк Роберт Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, подсчет мячей во всех турнирах провело испанское издание Marca.

Так, с 1 января 2019 года Левандовски забил 54 гола в 59 матчах за свои клуб и сборную.

На втором месте оказался форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, которому за год удалось наколотить 50 мячей в 58 матчах.

Третье занял нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе: он "настрелял" 44 гола в 49 матчах.

Мбаппе на ЧМ-2018 в России

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что "Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года. Действующее соглашение аргентинского форварда истекает летом 2021 года.