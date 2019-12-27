Названа дата и время похорон Волчек

Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря, состоится 29 декабря.

Церемония начнется в 11:00 и будет проходить в театре "Современник". Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА "Новости".

По предварительной версии медиков, причиной смерти 86-летнего мэтра стал отек головного мозга и легких.

Утром 26 декабря у Волчек начали отказывать органы. На сайте театра сообщается, что Волчек стояла у руля "Современника" с 1972 года и была его основателем. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.