13 Октября 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
Галина Волчек, худрук современника (2018) | Фото:https://sovremennik.ru

Названа дата и время похорон Волчек

Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря, состоится 29 декабря.

Церемония начнется в 11:00 и будет проходить в театре "Современник". Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА "Новости".

По предварительной версии медиков, причиной смерти 86-летнего мэтра стал отек головного мозга и легких.

Утром 26 декабря у Волчек начали отказывать органы. На сайте театра сообщается, что Волчек стояла у руля "Современника" с 1972 года и была его основателем. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.

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Названа дата и время похорон Волчек

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Теги: Волчек, похороны



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