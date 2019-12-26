Скончалась Галина Волчек

Около 18.00 по московскому времени в столице скончалась известный российский режиссер и актриса Галина Волчек, говорится на сайте театра "Современник".

По предварительной версии медиков, причиной смерти 86-летнего мэтра стал отек головного мозга и легких.

Утром 26 декабря у Волчек начали отказывать органы. На сайте театра сообщается, что Волчек стояла у руля "Современника" с 1972 года и была его основателем. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.

Напомним, 24 декабря официально в театре "Современник" подтвердили, что Волчек была госпитализирована, у нее было двустороннее воспаление легких.